"Локомотив" подписал полноценный контракт с автором "золотого" гола Эдером

Португальский нападающий Эдер подписал контракт с московским "Локомотивом". Предыдущий сезон форвард провел в составе железнодорожников на правах аренды и забил победный гол в матче против санкт-петербургского "Зенита", после которого "Локомотив" оформил победу в чемпионате России.

Срок нового соглашения и финансовые подробности сделки не разглашаются.

"Я очень рад связать свое будущее с "Локомотивом", — сказал Эдер, которого цитирует пресс-служба клуба. — Первое время в России было тяжело: другая культура, другой футбол, но спустя несколько месяцев я полностью привык и влюбился в Россию".