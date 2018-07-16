Мультфильм "Сказочный патруль" получил главную премию города Мышкин

Мультипликационный сериал "Сказочный патруль" награжден специальной премией "Золотая мышь" за вклад в популяризацию города Мышкин не только в России, но и в мире.

Главная городская награда была вручена режиссеру-постановщику мультсериала Анастасии Черновой в рамках фестиваля Мыши — одного из главных событий города, которое посещают тысячи туристов со всей России.

По сюжету сериала главные героини "Сказочного патруля" — четыре юные волшебницы – живут именно в Мышкине. Этот древний город – музей сказок под открытым небом, на улицах которого можно встретить лешего, кикимору и других волшебных персонажей. Для контроля за волшебными силами девочки создают команду, задача которой следить за поведением сказочных существ, оказывать им помощь и охранять спокойствие города. Когда сказки выходят из-под контроля, героиням приходится восстанавливать баланс между вымышленным миром и реальностью.

"Сказочный патруль" — один из самых популярных проектов анимационной студии "Паровоз", созданный для детских телеканалов компании "Цифровое Телевидение". Премьера состоялась в мае 2016 года на телеканалах "МУЛЬТ", ANI и "Тлум HD". На сервисе YouTube мультфильм стал одним из главных хитов года. В рамках проекта "Мульт в кино" миллионы ровесниц следят за волшебными приключениями юных волшебниц более чем в 200 городах России. Телевизионная аудитория "Сказочного патруля" исчисляется десятками миллионов человек.

После международной премьеры на Международном рынке телепрограмм для детей и молодежи MIPJunior в октябре 2016 года "Сказочный патруль" вошел в число самых востребованных в мире мультсериалов. В 2017 году "Сказочный патруль" вышел в финал престижной премии, проходящей в рамках престижного Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси (Франция).

По мотивам мультсериала создано развивающее мобильное приложение "Сказочный патруль", где дети вместе с друзьями могут играть за любую из волшебниц, выполнять задания, фотографировать и коллекционировать магических животных. Увлекательные приключения героинь популярного мультсериала, которых еще не было в мультике, доступны в App Store и Google Play.