Лавров и Помпео впервые встретились лично

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео проводят в Хельсинки первую личную встречу. Переговоры глав внешнеполитических ведомств идут параллельно со встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Накануне Помпео поблагодарил Финляндию за организацию российско-американского саммита и заявил, что готов ко встрече с Лавровым.

"Финскую встречу" Лавров и Помпео уже в общих чертах обсуждали на прошлой неделе — 3 июля состоялся телефонный разговор. Кроме организации саммита речь шла о ситуации в Сирии, взаимоотношении Москвы и Вашингтона, а также об обстановке на Корейском полуострове.