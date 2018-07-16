Маятник с людьми рухнул в недавно открывшемся парке развлечений в Карачи

Воскресный вечер в недавно открывшемся парке развлечений Askari в пакистанском Карачи обернулся настоящим кошмаром — одна из частей большого маятника при подъеме в воздух отвалилась и рухнула на землю, придавив посетителей. В результате инцидента погибла 12-летняя девочка, еще 25 человек попали в больницу, сообщает The Express Tribune. Один из зрителей запечатлел трагический момент на видео.

Askari Amusement Park открылся месяц назад, в день окончания Рамадана, он расположился на большой поляне рядом с центральной тюрьмой Карачи. Аттракцион "Большой маятник Фрисби", как отмечал управляющий парком, был поставлен из Китая, при этом, как выяснилось позже, никто из контролирующих органов не проводил его сертификацию или проверку.

Итоги предварительного расследования говорят о том, что подвели не до конца закрученные болты — люлька с людьми, поднявшись на высоту 12 метров, неожиданно оторвалась от основной конструкции и рухнула на землю. Несколько человек оказались погребены под металлическими обломками, на помощь им поспешили стоявшие внизу зрители.

В больницу были доставлены 26 человек, одну из пострадавших — 12-летнюю Кашаф Духтар — спасти не удалось. Городские власти пообещали полностью оплатить лечение всех обратившихся за помощью.

В настоящее время парк развлечений закрыт, ведется расследование инцидента.