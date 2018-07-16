Судьба человека и обманутые надежды Татьяны Конюховой
"Дочка, прошу остановись. Не надо рушить чужую семью", — умолял отец известную актрису Татьяну Конюхову, когда узнал о ее романе с Леонидом Быковым. Но кто слушает родительские наставления, когда сходит с ума от любви?
Не послушала родительских наставлений и Татьяна Конюхова. Ее не смутило ни то, что он был женат, ни то, что тогда он еще не был звездой такой же величины, как она. К тому времени сама Татьяна Конюхова была уже всесоюзной знаменитостью. После фильма "Майская ночь", где она снялась в 19 лет, плакаты с ее изображением висели по всей Москве. А роль Сони Орловой в "Разных судьбах" сделала ее самой желанной девушкой в глазах советских мужчин.
Ее благосклонности добивались Евгений Дунаевский, Владимир Высоцкий, Олег Стриженов. А для нее на первом месте всегда оставалась работа. На алтарь кинокарьеры было положено все: семейная жизнь, рождение детей. Поэтому она едва не умерла, когда не получила обещанную ей главную роль в фильме "Хождение по мукам". Тогда она впала в тяжелейшую депрессию: отказывалась от еды и целыми днями лежала. Ведь из-за той роли она отказалась от других предложений, которые могли бы сделать ее мировой знаменитостью. Ее в прямом смысле слова спас режиссер Леонид Луков, который принес ей сценарий приключенческой ленты "Олеко Дундич".
Конюхова трижды была замужем, но если первые два брака не удались, то третий – с чемпионом Советского Союза по метанию копья Владимиром Кузнецовым – принес ей долгожданное семейное счастье. Жалеет ли она сегодня о несыгранных ролях, а еще больше — о нерожденных детях?
"Это было что-то эфемерное, воздушное, похожее на какую-то детсадовскую любовь. У нас были очень целомудренные отношения", — рассказала актриса о своей юношеской дружбе со старшим сыном композитора Исаака Дунаевского — Евгением. Они познакомились во ВГИКе, Татьяна училась на актрису, а Евгений был студентом художественного факультета. Папа ему подарил машину, и он с удовольствием всех на ней катал. Так было и на 7 ноября, когда он пригласил большую компанию к себе на дачу. Третьекурсница Зинаида попросила у Евгения автомобиль, села за руль и разбилась насмерть. Эта жуткая трагедия и разлучила молодых людей, тогда Татьяна поняла, что "Женей управляют его друзья".
Татьяна была студенткой второго курса, когда на экзамене ее схватила ассистентка и сказала, что девушку ждут на съемочной площадке студии Горького. Это была первая главная роль Конюховой в кино – в фильме-сказке Александра Роу "Майская ночь, или Утопленница".
А на съемках картины "Судьба Марины" Татьяна познакомилась с Леонидом Быковым.
"Он был настоящим чудом, большой шутник, с отличным чувством юмора. Совсем некрасивый, но очень лучезарный", — рассказывала Татьяна.
Он весь светился изнутри. Алеша, так все называли Леонида Быкова, московскую актрису тогда называл не иначе как "госпожа Конюховская". Они начали симпатизировать друг другу, а соединило их… пение. Конюхова влюбилась, Быков ей честно говорил, что был женат, но отношения давно разладились. А потом на съемки приехала беременная жена Леонида. Тогда Татьяна решила, что "никого держать не будет", села в поезд и уехала, даже не объяснившись с Быковым. Актриса сейчас признается, что таков ее характер: она "всегда обрубала как лесоруб".
Первым мужем Конюховой стал Валерий Карен. "Он схватил меня в охапку и завертелось, как вихрь. Он меня потащил в ЗАГС, расписал меня с собой и фамилию даже заставил взять свою", — вспомнила Татьяна.
Однажды он неожиданно приехал к ней на съемки, хотя она просила не беспокоить ее, она "полностью погружается в творческий процесс" и встречи с близкими ее только отвлекают. Тогда она заставила мужа встать на колени и заглянуть в гостиничном номере под кровать, открыть шкаф и проверить там, а потом попросила больше никогда не появляться в ее жизни. И это случилось всего через 10 дней после того, как они расписались.
На пятом курсе ВГИКа она вышла замуж за Бориса Венгеровского. Они познакомились на фильме "Доброе утро".
"У нас были потрясающие отношения, он очень интеллигентный, темпераментный человек. У нас появилась страсть", — рассказала Татьяна Георгиевна.
Но тогда все начали "пилить" актрису, удивляться, что она стала женой простого помощника звукооператора, да и она сама считала мужа лентяем и бездельником, он даже не хотел учиться. В семье добытчицей была Конюхова, которая, работая как ломовая лошадь, параллельно снималась в двух-трех картинах с шести утра и до двенадцати ночи. Актриса стала болеть.
"Все у меня погасло внутри. Не осталось сил на семейные взаимоотношения. Он (Борис Венгеровский) не был против (абортов), а я не думала о своем здоровье или о будущем. Как я жила — одному Богу известно", — вспоминает актриса этот непростой период в своей жизни.
Двадцать семь лет Татьяна Конюхова была счастлива с третьим мужем – чемпионом СССР Владимиром Кузнецовым. В этом браке родился единственный сын народной артистки Сергей. Однажды муж спросил Татьяну, кто ей дороже: он или сын? Не думая, Конюхова ответила, что, конечно же, Сережа. Кузнецов тогда был очень огорчен ответом жены. А через пять лет его не стало, Татьяна до сих пор ругает себя за то, что тогда так ответила.
Почему Татьяне не понравился неожиданный приезд первого мужа к ней на съемки? В чем причина развода Конюховой со вторым мужем? Что случилась с актрисой после того, как она узнала, что в картине "Хождение по мукам" стали снимать не ее, а студентку-третьекурсницу? Ответы на эти и другие вопросы – на канале "Россия 1" в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".
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