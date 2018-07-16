Водитель малолитражки переехал мотоциклистов после столкновения в Подмосковье. Видео

В сети размещены кадры аварии, произошедшей вечером в минувшую пятницу, 13 июля, неподалеку от поселка городского типа Правдинский в Пушкинском районе Подмосковья.

Женщина, находившаяся за рулем автомобиля Kia, выехала с прилегающий дороги на Степаньковское шоссе. В тот момент, когда легковушка поворачивали налево, в нее врезался мотоцикл.

Судя по кадрам записи, мужчина, управлявший двухколесным транспортным средством, завалил мотоцикл заранее и влетел в авто уже "лежа".

После столкновения легковушку развернуло, и она продолжила движение после непродолжительной остановки. В результате этого маневра Kia совершила наезд на байкера и его пассажира, лежавших на асфальте.

Как утверждают очевидцы, водитель мотоцикла – мужчина 1990 года рождения, скончался от полученных травм, а его пассажир был доставлен в больницу с серьезными повреждениями.