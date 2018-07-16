Карельские военные получили три новых истребителя Су-35

Сразу три многоцелевых истребителя Су-35С прилетели в одно из подразделений Западного военного округа в Республике Карелия. Сейчас идет переучивание местных пилотов на новые самолеты, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЗВО. Летчики тренируются управлять истребителями и применять оружие как на реальных боевых машинах, так и на тренажерах.

Кстати, официально на вооружении Су-35С пока не стоит. По словам бывшего заместителя министра обороны, а ныне вице-премьера Юрия Борисова, машина все еще проходит государственные испытания. Всего в войсках находятся около 50 истребителей, которых могут окончательно поставить в строй уже в конце этого года.

Су-35С – это многоцелевой истребитель поколения 4++. До 5 поколения он не дотягивает только по таким параметрам, как радиолокационная заметность и радар. Хотя РЛС "Ирбис", которая стоит на российском истребителе, не уступает даже самым современным аналогам.

Летательный аппарат противника "Ирбис" заметит за 350 километров. Одновременно РЛС способна сопровождать до 30 целей, а на 8 из них наводить оружие. Причем радар самостоятельно определит наиболее опасные объекты и предложит обстрелять их первыми.