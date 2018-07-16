Свежий взгляд: люди эволюционировали независимо по всей Африке, а потом смешались

Большинство современных теорий о происхождении человека говорят, что наш вид появился в Африке. В то же время мы очень мало знаем о ранней эволюции Homo sapiens на Чёрном континенте. До сих пор считалось, что первые люди возникли как единая и относительно большая популяция, внутри которой происходил обмен генами и технологиями.

Однако новое исследование международной команды учёных показывает, что наши самые ранние предки долгое время жили в небольших изолированных группах, разделённых такими естественными преградами, как леса и пустыни. Продолжавшаяся тысячи лет изоляция породила невероятное разнообразие человеческих форм, которые в конечном итоге смешались между собой, что привело к окончательному формированию современного человеческого облика.

В новом исследовании Элеонора Скерри (Eleanor Scerri) из Оксфордского университета и её коллеги ставят под сомнение распространённый подход к интерпретации не только антропологических, археологических и генетических данных, но и существующих реконструкций африканского климата, а также мест обитания людей за последние 300 тысяч лет. Вместе с этим они предлагают новую стратегию анализа, которая охватывает все перечисленные массивы информации и формирует более глобальное представление об эволюционной истории.

В частности, новый анализ объектов материальной культуры показал, что, несмотря на общую для всей Африки тенденцию к усложнению каменных инструментов, это "техническое развитие" происходило разрозненно в разных регионах и в разное время.

Похожая ситуация наблюдается при внимательном взгляде на окаменелые кости. В частности черепа ранних людей сочетают в себе архаичные и современные черты. При этом отдельные современные особенности строения костей развиваются исторически не последовательно, а неожиданно возникают в разных местах. В то же время в некоторых регионах попадаются относительно свежие находки с архаичными элементами, которые давно исчезли в других частях континента.

Чтобы понять, почему население Африки держалось изолированными группами и как это разделение менялось на протяжении тысячелетий, исследователи обратились к моделям, описывающим климат и условия жизни наших самых ранних предков.

Ныне неблагоприятные для жизни регионы, такие как Сахара, когда-то представляли собой зелёные влажные долины, изрезанные сетями рек и озёр. В то же время некоторые тропические области, которые сегодня отличаются богатой дикой природой, раньше были засушливыми пустынями. Эта динамика изменения климата и ландшафта приводила к тому, что сообщества животных и первых людей оказывались разделёнными, а затем снова получали возможность смешиваться между собой. Сегодня сходные филогенетические особенности наблюдаются и в популяциях животных к югу от Сахары.

"Совпадение доказательств из столь разных областей подчеркивает, как важно учитывать структуру населения в наших моделях эволюции человека, — рассказывает в пресс-релизе соавтор работы Лоунс Чихи (Lounes Chikhi) из Национального центра научных исследований в Тулузе. — Эта сложная история разделения популяций заставляет нас подвергнуть сомнению текущие модели изменения численности древнего населения".

Учёные предполагают, что некоторые периоды "бутылочного горлышка", когда, согласно современным моделям, популяция людей в Африке резко сокращалась, на самом деле могли быть связаны с менявшимися связями между сообществами.

Подробнее с выводами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Trends in Ecology and Evolution.

Напомним также, что сведения о других интересных открытиях последних лет в области антропологии и смежных наук можно почерпнуть из специального раздела проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru). Например, недавно стало известно, что коренное население Америки произошло всего от 250 первых переселенцев.