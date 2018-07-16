При пожаре в московском автосервисе пострадали 2 человека

На северо-западе Москве произошел сильный пожар в помещении автосервиса, расположенного на Авиационной улице. В результате пострадали два человека, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

Сейчас на месте ЧП наблюдается открытое горение, информация о пострадавших уточняется.