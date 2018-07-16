16 июля 201816:55
Исчезающая птица змееяд поселилась в Подмосковье
Краснокнижная хищная птица змееяд может гнездоваться в Талдомском районе Московской области. Представителя исчезающего вида уже несколько раз заставали за охотой на змей в этом районе.
По данным ТАСС, змееяд, занесенный в Красные книги России и Подмосковья, мог поселиться в государственном природном заказнике "Журавлиная родина" Талдомского района.
Минэкологии Подмосковья уже заявило, что заказник обладает благоприятными для данного вида условиями проживания — болотами, изобилующими змеями.
Этот редкий вид нуждается в мониторинге, поэтому в ближайшее время специалисты установят место гнездования змееяда, чтобы огородить его.
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