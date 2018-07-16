Тема:
Джетлаг, биологические часы и нормализация сна 25 минут назад
Стимулирование "бабушкиных" нейронов может помочь перенастроить биологические часы
Человеку свойственно ночью спать, а днём бодрствовать, но порой современная жизнь вносит свои корректировки: путешествия или сменная работа могут нарушить циркадный ритм человека.
Поиск способов "переустановки" циркадных часов может стать ключом к решению проблемы, связанной с расстройством биоритмов. И недавно исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе выделили небольшую группу "бабушкиных" нейронов, которые "говорят" остальной части мозга, когда ложиться спать.
Специалисты обнаружили, что стимулирование этих нейронов может помочь справиться с нарушением суточного ритма организма (или джетлагом).
Напомним, что биологические часы человека управляют целым рядом функций организма в течение примерно 24-часового периода, а они, в свою очередь, регулируются изменениями света. К слову, поэтому учёные всё чаще обсуждают угрозу светового загрязнения.
Сбой порядка этого цикла (будь то полёт в другой часовой пояс или работа со сменным графиком) может привести к целому ряду физических побочных эффектов. Например, у молодых австралийцев нашли болезнь, которая приводит к смерти от бессонницы.
Но порой такие "сбои" неизбежны, поэтому учёные пытаются придумать способы "переустановить" такие часы. В частности, специалисты считают, что помочь справиться с джетлагом сможет еда и оранжевый свет. Другие же исследователи хотят разобраться в самой природе циркадного ритма.
Известно, что главные часы мозга находятся в супрахиазматическом ядре (СХЯ). И предыдущие исследования показали, что стимулирование этой области при помощи световых импульсов помогает мышам восстанавливать свой ритм.
В новом же исследовании американские специалисты обнаружили, что совершенно не нужно стимулировать всё СХЯ. Только примерно 2000 из 20 тысяч нейронов в этой области мозга, по всей видимости, играют активную роль, производя соединение под названием вазоактивный интестинальный пептид (VIP). Последний нейроны используют для связи друг с другом и синхронизацией своих "графиков". Как сообщается в пресс-релизе, стоит сменной работе нарушить привычный уклад дел, как 20 тысяч нейронов в СХЯ борются за то, чтобы приспособить организм к новому графику.
"Мы предположили, что подобные VIP-нейроны похожи на бабушек, которые говорят всем, что им делать", — говорит автор исследования Эрик Герцог (Erik Herzog).
Чтобы проверить, действительно ли такие нейроны способны перезапустить цикл, исследователи сначала нарушили циркадный ритм мышей. Они содержали их в полной темноте.
Затем они использовали методы оптогенетики (области науки, когда нейроны модифицируются таким образом, чтобы стать чувствительными к свету лазерного луча), чтобы запускать VIP-нейроны в одно и то же время каждый день. Цель – имитировать новый "часовой пояс".
Исследователи обнаружили, что различные модели стимулирования по-разному влияли на грызунов. Те, у кого нейроны были "запущены" нерегулярными моделями, казалось, приспосабливались к новому графику намного быстрее, чем тем, которые получали более устойчивые сигналы.
"Мы обнаружили, что нерегулярная модель вызывает высвобождение вазоактивного интестинального пептида. Мы действительно начинаем понимать, как система синхронизации в мозге связана вместе, и обнаружили, что код, используемый VIP-нейронами, является ключом к настройке нашего ежедневного ритма", — отмечает Герцог.
Специалистам ещё предстоит пройти долгий путь, прежде чем те же сотрудники со сменным графиком смогут стимулировать свои "бабушкины" нейроны, чтобы восстановить свой биоритм, но открытие этого механизма уже является первым шагом к этой цели.
Результаты исследования "бабушкиных" нейронов опубликованы в научном издании Neuron.
К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, что разреженный воздух помогает быстрее нормализовать биоритмы после перелётов. Также мы сообщали, что раны, полученные днём, заживают быстрее "ночных", а успех операций на сердце также зависит от времени суток.
Ранее по теме
-
800 миллионов твитов рассказали, насколько мышление зависит от времени суток25 суток назад
-
Бессонные ночи существенно изменяют работу свыше 100 белков в крови человека1 месяц назад
-
Риск ранней смерти у "сов" выше, чем у "жаворонков"3 месяца назад
-
Нарушение циркадных ритмов оказалось ранним признаком болезни Альцгеймера5 месяцев назад
-
О чём люди обычно болтают во сне6 месяцев назад
-
Чтобы правильно питаться, нужно больше спать?6 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
Сборная Франции - чемпион мира по футболу
- Джанни Инфантино: это лучший чемпионат мира всех времен
- "Красные дьяволы" Бельгии выиграли "бронзовый" матч
- Команда России достойно завершила домашний турнир
- Полное Видео всех матчей чемпионата. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Путин и Трамп общались, не обращая внимание на время
- Франция закрыла торгпредство в России
- Бога Кузю признали виновным в побоях и мошенничестве
- Павел Грудинин развелся с женой заочно
- В Волгограде введен режим ЧС из-за дождей
Самое читаемое
-
Убийство туристов в Грузии: шокирующие подробности
- Момент страшного ДТП в Подмосковье, где погибли три человека, попал на видео
- Миллионер лишил жену всего из-за молодой любовницы из Мордовии
- Уроженки Чечни зверски убиты афганскими боевиками
- Подросток, пропавший в горах под Сочи, найден мертвым
Авто.Вести.Ru
-
Lada официально представила "заряженную" Vesta Sport
- Цены на бензин резко затормозили
- "Я – больше!": первые сведения о самом маленьком кроссовере VW
- Aston Martin вставил в малолитражку двигатель размером с автомобиль
- УАЗ начал продавать долгожданную новую версию грузовика
Экономика
-
США нагнетают обстановку перед встречей Путина и Трампа
- Денежная база продолжает феноменальный рост
- Ромир: россияне стали покупать меньше кофе и шоколада
- Как борьба с коррупцией в Узбекистане изменила курс национальной валюты?
- 12 книг, которые рекомендует Илон Маск
Недвижимость
-
5 мест, где можно встретить призраков
- Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Певец Шура лишился квартиры и стал бомжом
- Что можно купить на Бали по цене московской двушки
- Миллионер остался без золота из-за мамы
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: больше кофе — еще лучше
- Пляж страха: 5 патогенов, которые могут скрываться в песке
- Мы все дышим неправильно — вот как нужно это делать
- Золотая рыбка: чем полезен рыбий жир и как его правильно принимать
- Почему алкоголь после фитнеса — плохая идея
Вести в 20.00
-
Кокошник признали "мягкой силой" России
- Болельщики спешат получить последние впечатления перед отъездом из России
- Итальянцы хотят построить SPA-курорт на Кавказе
- Новый российский рекорд: 6 медалей с Олимпиады
Москва 24
-
Дожди в Москве побили рекорд 1961 года
- Больной раком онколог Андрей Павленко продолжает помогать другим
- В столице открыли для посещения реанимации всех больниц
- Первый ситуационный центр по поиску пропавших детей открыли в Москве
- Реально ли купить билеты на заключительные матчи ЧМ-2018
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
Молоко без молока и творог без коровы: поможет ли новая маркировка?
- Жара задержится в столице как минимум на две недели
- На ВДНХ запустили знаменитый фонтан "Золотой колос"
- Участок метро от "Раменок" до "Рассказовки" поедет к сентябрю
- Достаточно номера телефона: новый способ воровства
- Море впечатлений: чем запомнится болельщикам ЧМ-2018
Вести.Стиль
-
Самые востребованные модели plus-size
- Будущее уже здесь: что такое умная ткань и что она умеет?
- 10 самых модных джинсов этого сезона
- 12 правил восстановления кожи после солнечного ожога
- Выбираем солнцезащитный крем: на что обратить внимание?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Не один, а два: странный околоземный астероид "раздвоился"
- Робот-садовод переносит растение на солнце и напоминает хозяину о поливе
- В Китае обнаружили 2700-летний некрополь эпохи Вёсен и Осеней
- Предки людей развивали кисти рук ради извлечения костного мозга
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков