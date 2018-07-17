Спасите крохотное сердце ребенка

Пятимесячный Юсуф родился с тяжёлым пороком сердца. У малыша фактически отсутствует половина органа. Мальчик уже пережил две тяжёлые операции, но состояние его здоровья постоянно ухудшается. У Юсуфа сильная одышка, он плохо набирает вес, мало ест. Чтобы кроха жил дальше, в ближайшее время – до полугода – ему необходима операция Гленна. Это второй этап коррекции порока. Семья Юсуфа обратилась в немецкую клинику с надеждой на спасение сына. Но счет, выставленный за операцию, составил 3 390 140 рублей. Благотворительный фонд "Алёша" просит вас помочь спасти малыша.

В ваших силах спасти кроху от смерти!

ПОМОЧЬ ЮСУФУ

Порок сердца у Юсуфа удалось обнаружить только после рождения. Во время беременности на каждом УЗИ врачи говорили, что с малышом всё в порядке. Через три дня после рождения Юсуф заболел желтухой и во время лечения ему провели полное обследование. Выяснилось, что у мальчика сложнейший порок сердца, сочетающий сразу несколько аномалий. Самая опасная для жизни – синдром гипоплазии левых отделов сердца. Простыми словами — у Юсуфа нет половины сердца.

Дальше началась борьба за жизнь новорожденного и единственного сына. Врачи из Элисты консультировались с несколькими федеральными центрами, но отовсюду пришел ответ, что на лечение взять не могут: нет мест, большая загруженность перед праздниками, государственные квоты на 2017 год исчерпаны. Малыша согласились принять только в Петербурге. В этой клинике Юсуф перенес 2 операции на открытом сердце: гибридную — в возрасте 2 недель и 16 января по квоте была проведена операция Норвуда.

"Страшно вспоминать это время! В больнице мы провели 3 месяца, нас не выписывали, потому что сынок не ел сам, только через зонд. Мы выписались из больницы с зондом. Я научилась ставить его сама и кормлю малыша таким образом дома…" — говорит мама Юсуфа, Малика.

ПОМОЧЬ ЮСУФУ

Сейчас Юсуфу 5 месяцев, он растет и радует родных. Но состояние здоровья постоянно ухудшается. У Юсуфа низкая сатурация, сильная одышка, мальчик плохо набирает вес, мало ест. Чтобы Юсуф жил дальше, в ближайшее время – до полугода – ему необходима операция Гленна. Это второй этап коррекции порока.

Мама боится за жизнь малыша. Она обратилась в немецкую клинику в Санкт-Августине в Германии к доктору Булос Асфур. В клинике накоплен большой опыт проведения таких операций, что влияет на снижает вероятность осложнения и увеличивает выживаемость пациентов.

Счет на лечение огромен и составляет 3 390 140 рублей. Сейчас молодая мама с ребенком просто в безвыходной ситуации. Без операции малышу не выжить, а большую сумму за такой короткий срок нигде не найти.

Вы для Юсуфа – последняя надежда. Мама мальчика верит в то, что добрые люди помогут спасти ее маленького принца, без которого она уже не представляет свою жизнь.

Помочь Юсуфу можно на сайте Благотворительного фонда "Алёша":

Также вы можете перечислить пожертвование на расчётный счёт фонда:

Расчётный счёт в Cбербанке

Банк: Северо-Западный Банк

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счёт банка 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"

Расчетный счёт (лицевой счет): 40703810055240000272

ИНН: 7805303459

Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Газбекова Юсуфа"