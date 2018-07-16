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16 июля 201816:45

Кудерметова прошла во второй круг турнира в Гштаде

EPA

Россиянка Вероника Кудерметова в первом раунде теннисного турнира в швейцарском Гштаде встретилась с Джил Тайхманн. Матч с представительницей Швейцарии получился крайне упорным. Кудерметова все же сломила сопротивление соперницы. Итоговый счет – 2:1 (6:4, 1:6, 6:2) в пользу теннисистки из России.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. Оппоненткой Кудерметовой во втором круге станет победительница матча между Викторией Кузьмовой, представляющей Словакию, и итальянкой Мартиной Тревизан.

Напомним, что россиянка пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.

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