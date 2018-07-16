В московском кафе взорвался газ. Пострадали 18 человек

В кафе на Авиационной улице в Москве взорвался бытовой газ, пострадали 18 человек. Об этом в своем Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, пострадавшим ничего не угрожает. Они госпитализированы в ожоговый центр и получают всю необходимую помощь. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и санитарные вертолеты.