Праздник в Париже: чествование футболистов парализует движение в центре города

График движения общественного транспорта Парижа серьезно изменится из-за праздничных мероприятий, связанных с победой французской сборной на Чемпионате мира по футболу-2018.

Как сообщает "Интерфакс", чествование футболистов начнется с торжественного парада на Елисейских полях. Основные праздничные мероприятия пройдут в центре Парижа. Ожидается, что отметить победу французской сборной соберутся сотни тысяч человек.

Из-за парада все станции метро вблизи Елисейских полей будут перекрыты. Центральные улицы города также станут недоступны для передвижения на автомобилях и общественном транспорте.

За обеспечением безопасности во время праздничных мероприятий будут следить более 2 тысяч стражей порядка.