ЧП в автосервисе на Авиационной улице: пострадали 12 человек

Спасатели разбирают завалы на Авиационной улице. Там после хлопка газа загорелся автосервис. По предварительным данным, пострадали 12 человек.

Огонь в здании автосервиса на Авиационной улице уже потушили, хотя запах дыма по-прежнему ощущается на большой территории. Внутрь самого здания никого не пускают: есть опасность дальнейшего обрушения стен, перекрытий и потолка. Пожарные сейчас внутри, они занимаются расчисткой помещений от завалов.

Здесь же на месте работают следователи, они пытаются выяснить причины возгорания. В результате происшествия действительно есть пострадавшие. По словам представителя МЧС, в скорую помощь обратились 12 человек.

По предварительным данным, ожогов ни у кого нет — все отравились угарным газом. Их отправили в ближайшие больницы, врачи оценивают их состояние как среднетяжелое.

Огонь в здании автосервиса на Авиационной улице вспыхнул в половине четвертого вечера, а перед этим очевидцы слышали хлопок — лопнул газовый баллон. Пламя сначала пытались тушить сами сотрудники автосервиса, но меньше чем за минуту оно перекинулось с первого этажа на крышу.

В помещениях обрушились основные перекрытия. На место буквально в течение нескольких минут прибыли усиленные пожарные расчеты. Здесь же развернули полевой штаб, и благодаря этому с огнем удалось справиться достаточно быстро — всего за 18 минут.

Все ближайшие улицы замерли в многокилометровых пробках, особенно затруднено движение на улице Курчатова.