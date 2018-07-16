Взрыв газа в Москве: госпитализированы 13 человек, открыто уголовное дело

Газовый баллон стал причиной пожара в автосервисе на северо-западе Москвы. От огня пострадали 13 человек. Они госпитализированы в ожоговый центр. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. На месте происшествия работали медики скорой помощи и санитарный вертолет. Возбуждено уголовное дело, сообщила представитель московского главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

Уголовное дело открыто по статье 238 ("Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности"). Изымаются записи с камер видеонаблюдения, опрашивается персонал и владельцы шиномонтажа. Ожидается, что вскоре будет назначен ряд экспертиз для определения причин и очага возгорания.

Также будет проверено состояние мер пожарной безопасности на территории автосервиса.

В кафе на Авиационной улице произошел взрыв бытового газа. Пострадали 12 человек, их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и санитарные вертолеты. Пострадавшие госпитализированы в ожоговые центры Москвы и получают всю необходимую помощь. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 июля 2018 г.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter ранее сообщил о 12 пострадавших при взрыве бытового газа в кафе на Авиационной улице в Москве.