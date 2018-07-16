Участница Pussy Riot, выбежавшая на футбольное поле, получила 15 суток

Веронику Никульшину приговорили к 15 суткам административного ареста за то, что участница панк-группы Pussy Riot и три ее товарища выбежали на футбольное поле во время финального матча Чемпионата мира на стадионе Лужники. Помимо этого, Хамовнический суд запретил активистке посещать спортивные мероприятия в течении 3 лет, сообщает агентство ТАСС. Никульшина свою вину не признала. Остальные участники акции пока ждут рассмотрения их дел.

Напомним, четыре участника Pussy Riot одетые в полицейскую форму прорвались на футбольное поле во время матча сборных Франции и Хорватии. Нарушителей арестовали и отправили в отделение.