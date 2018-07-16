"Русский букер" без награды: книжную премию могут закрыть
Не вручать награду в 2018 году. Это решение Букеровского жюри. Причина банальна — отсутствие денег. Премия "Русский букер" осталась без попечителя. Русская литературная премия ищет спонсора на новый сезон. Если спонсор не найдется до декабря 2018 года, то премия будет вообще закрыта.
Премия продолжит поиски спонсора до ноября-декабря, когда будут сформированы благотворительные бюджеты компаний на год, сообщает РИА Новости.
Начало приема заявок на премию традиционно объявлялось в конце марта. В 2018 году сроки сдвинулись.
Независимая литературная премия "Русский букер" существует с 1991 года. Премия ежегодно присуждается за лучший роман на русском языке. Лауреат премии получает полтора миллиона рублей, финалисты – по 150 тысяч. Победителем сезона 2017 года премии "Русский букер" стала дебютантка Александра Николаенко за роман "Убить Бобрыкина. История одного убийства". Среди лауреатов премии за 27 лет существования Людмила Улицкая, Василий Аксенов, Булат Окуджава.
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