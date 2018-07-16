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Бог Кузя 1 час назад
Мошенник крупного калибра: в Москве оглашен приговор богу Кузе
Бог Кузя ближайшие пять лет проведет за решеткой. Пресненский суд признал скандально известного проповедника виновным в создании секты и крупном мошенничестве. Сроки получили и три его сообщницы.
До последнего Андрей Попов и его помощники выглядели спокойными, шептались и даже шутили. Все вопросы журналистов игнорировали. Кроме одного: свою вину бог Кузя, так называет себя недоучившийся студент истфака, так и не признал.
Для того, чтобы отправить Андрея Попова за решетку потребовалось почти 4 года. Первый раз его задержали в 2014 году, но вскоре отпустили за недостатком улик. Год спустя Попова, более известного как бог Кузя, взяли прямо на квартире. 37-летний безработный жил в окружении женщин и коробок, доверху набитых деньгами.
"Это не мои деньги!" – отнекивался он от денег.
— А чем занимаетесь?
"Я инвалид", — отвечал бог Кузя.
Сначала недоучившийся студент Андрей Попов увлекался изотерической литературой и даже сам читал лекции. Потом нарядившись в церковную одежду, стал записывать проповеди под именем владыки Романа. А своих последователей отправил попрошайничать под видом то ли монахов, то ли послушников. Позже Попов еще раз сменил имидж, провозгласив себя богом Кузей. И начал до нитки обирать всех, кто попадал под его влияние. При обыске в секте нашли более двухсот миллионов рублей и 150 тысяч долларов. Десятки людей безропотно отдавали деньги, драгоценности и квартиры. Если не срабатывал метод убеждения, в ход шли кулаки.
"Били резиновыми тапками по лицу. Били ремнем и плетью по спине. Били ногами по гениталиям мужчин. Потом начали бить женщин в живот. Били совершенно остервенело, — рассказывает бывшая адепт секты Ольга Францева. — Избивали буквально за все. За звонок родственнику можно было получить. Просто он приходит, ему не нравится что-то. Ты не так на него посмотрела. Меня, например, били за то, что: "А почему ты на меня так смотришь?!"
- Слушай! С тобой сам бог разговаривает. Тебе чёго, не убедительно?! Могу переломать пару ребер. Ты поняла меня или нет?! – поучал своих последователей Андрей Попов.
Жертвы секты на процессы не ходят. Скорее всего, до сих пор не могут отойти от шока, который им пришлось испытать. Но поддержать самозваного бога пришли десятки верных адептов. Все четыре часа, пока судья зачитывала дело, они простояли рядом со своим лидером. А после оглашения приговора все вместе словно по команде покинули здание.
- Что думаете о приговоре? Вы стояли четыре часа на приговоре.
- Вы нас с кем то спутали! – отвечают на вопросы адепты секты бога Кузи.
За мошенничество в особо крупных размерах и создание секты суд приговорил Андрея Попова к 5 годам колонии. Его помощницы получили по 4 года. Впрочем, это еще не конец громкого дела. Расследование показало, что за всей этой грандиозной аферой стоял совсем другой человек.
Мозговым центром ее был бухгалтер Юрий Цукерман. Он умудрился похитить изъятые у секты деньги прямо с арестованных счетов, но все-таки был задержан. Судить его будут отдельно.
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