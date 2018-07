Американский сенатор испугался футбольного мяча, который Путин подарил Трампу

Этот мяч лучше бы проверить на "жучки" и ни в коем случае не привозить в Белый дом. Это мнение высказал в своем микроблоге Twitter сенатор Конгресса США Линдси Грэхэм.

Finally, if it were me, I’d check the soccer ball for listening devices and never allow it in the White House.