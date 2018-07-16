Чемпионский парад: французы с размахом празднуют победу сборной

Париж встречает сборную страны по футболу. Все центральные улицы заполнены людьми, даже несмотря на 30-градусную жару. Горожане скандируют "Спасибо, Синие!", пишет агентство ТАСС.

Автобус с футболистами торжественно проехал по Елисейским полям. После чего команда поехала на прием к президенту Франции.

Ранее стало известно, что игроков французской сборной представили к одной из высших наград страны – ордену Почетного легиона. Однако дата награждения пока не разглашается.

Напомним, сборная Франции обыграла хорватов в финальном матче Чемпионата мира по футболу со счетом 4:2.