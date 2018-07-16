Пляжники Стояновский и Величко стартовали с победы на чемпионате Европы

В Нидерландах стартовал мужской чемпионат Европы по пляжному волейболу. Российская пара, состоящая из Олега Стояновского и Игоря Величко, в первом своем матче группового этапа оказалась сильнее представителей Чехии Яна Думека и Вацлава Берцика.

Россияне победили в двух партиях со счетом 21:12, 21:15. Стояновский и Величко выступают в группе F.

Следующую игру российская пара проведет 18 июля. В этот день им будет противостоять дуэт из Норвегии в составе Матиаса Бернтсена и Хендрика Мола.