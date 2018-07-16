В Мордовии с Депардье попытались взыскать тысячу рублей

Исполнительное производство в отношении актера Жерара Депардье, прописанного в Саранске, было возбуждено на основании постановления налогового органа о взыскании налоговых платежей в размере 1113,87 рубля.

Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия.

Исполнительное производство на французского актера было заведено 13 июня 2018 года, а 28 июня – прекращено, поскольку выяснилось, что у него нет имущества, на которое может быть наложено взыскание.

При этом представитель должника оплатил долг в полном объеме еще 16 июня.

Руководитель УФНС России по Мордовии Светлана Вишнякова успокоила общественность, известив ее о том, что причиной исполнительного производства по взысканию налогов в отношении прописанного в столице Мордовии Депардье стала допущенная в расчетах ошибка его представителя, и в настоящий момент все вопросы сняты.

1 января 2013 года Депардье указом президента РФ получил российское гражданство, сохранив при этом французское. Артист был прописан в Саранске, но живет за пределами России.

По информации главы Мордовии Владимира Волкова, Депардье не получает пенсию, но платит налоги с доходов, полученных в России. По его словам, это небольшая сумма.