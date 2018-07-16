В Краснодаре пассажиров застрявшего в луже автобуса вывозили на лодке

Спасатели в Краснодаре на лодке эвакуировали пассажиров автобуса, застрявшего в глубокой луже, которая образовалась после

прошедшего ливня.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по краю.

Лужа на улице Московской, где застрял автобус, была людям по колено, но в связи с тем, что среди пассажиров были дети, понадобилась помощь спасателей.

В результате проливного дождя за два часа в Краснодаре выпало 64 мм осадков, в результате кое-где затопило дороги, которые превратились в бурлящие реки и частные дома, а также ряд магазинов. В городе образовались заторы, на некоторых участках было временно остановлено движение трамваев.

Местные метеорологи обещают 17 и 18 июля сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду.