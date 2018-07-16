Марадона: хочу быть великим президентом "Динамо-Брест"

Знаменитый в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона прибыл в Брест, где посетил матч между местным "Динамо" и "Шахтером" из Солигорска. Легенда мирового футбола заявил, что собирается стать великим президентом брестского клуба.

В середине мая 2018 года Марадона был назначен председателем правления ФК "Динамо-Брест". 16 июля он приехал в Белоруссию, чтобы приступить к работе в новой должности.

"Я не только великий футболист. Я хочу стать великим президентом клуба "Динамо-Брест", — заявил Марадона, которого цитирует ТАСС.

Напомним, что контракт белорусского клуба с 57-летним аргентинцем рассчитан на три года.