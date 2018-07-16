В США по подозрению в шпионаже задержана гражданка России

Новый шпионский скандал. В день встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно о задержании в Соединенных Штатах 29-летней россиянки Марии Бутиной. Она проживала в Вашингтоне. Бутина обвиняется в шпионаже в пользу России.

Марии Бутиной вменяют в вину, что она пыталась налаживать связи с американцами и "проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику", сообщает РИА Новости. За это россиянке грозит до 5 лет заключения. Судья Дебора Робинсон из окружного суда округа Колумбия оставила россиянку под стражей до слушаний 18 июля 2018 года.

В настоящее время консульский отдел посольства России в США выясняет обстоятельства задержания гражданки РФ Марии Бутиной и пытается добиться от властей США доступа к ней. "Находимся в контакте с американскими властями. Добиваемся от них консульского доступа к российской гражданке с целью защиты ее законных прав", — цитирует текст заявлении диппредставительства ТАСС.

В США утверждают, что с 2015 по февраль 2017 года Мария Бутина работала по заданию находящегося под американскими санкциями высокопоставленного россиянина. Этот человек был депутатом российского парламента, а затем высокопоставленным представителем в российском Центробанке.

Под такое описание подпадает замглавы Банка России Александр Торшин.

Марию Бутину обвиняют в том, что она действовала без официального, требующегося по закону раскрытия обстоятельства, что она действовала как агент российского правительства. Однако highly likely (с высокой степенью вероятности) речь идет о провокации американских спецслужб на фоне российско-американского саммита в Хельсинки. На это также указывает то, что Мария Бутина была задержана именно 15 июля 2018 года.

Что же касается 64-летнего Александр Торшина, то он работал в Президиуме Академии наук СССР, Академии общественных наук при ЦК КПСС, аппарате президента СССР Михаила Горбачева. В должности статс-секретаря Центробанка России он занимался, в том числе, связями с общественными организациями и прессой и хорошо был известен иностранным журналистам, работающим в России. Также он был постпредом правительства в Думе, замглавой аппарата правительства, российским сенатором. 21 января 2015 года Александр Торшин вернулся в Банк России в качестве статс-секретаря – заместителя главы российского финансового регулятора.

Александр Торшин также пожизненный член Национальной стрелковой ассоциации США.