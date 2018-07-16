Верзилов и трое участниц Pussy Riot получили по 15 суток за пробежку в "Лужниках"

Хамовнический суд Москвы назначил 15 суток ареста Петру Верзилову, который на финале чемпионата мира по футболу выбежал на поле вместе с тремя девушками из панк-группы Pussy Riot.

Как передает РИА Новости, такой вердикт вынесла судья Диана Мищенко, запретив Верзилову также на три года посещать официальные спортивные соревнования.

Он был признан виновным по статье "Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований". При этом Верзилов не признал свою вину.

15 июля, во втором тайме финального матча между сборными Францией и Хорватией участники Pussy Riot в составе Ольги Курачевой, Ольги Пахтусовой, Ники Никульшиной и Петр Верзилова выбежали на поле стадиона "Лужники" в полицейской форме. Их почти сразу задержали и увели с поля.

По утверждению задержанных они проводили акцию "Милиционер вступает в игру".

Курачевой, Никульшиной и Пахтусовой назначено аналогичное с Верзиловым наказание.