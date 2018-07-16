Хосе Пекерман может возглавить сборную Аргентины

68-летний аргентинский специалист Хосе Пекерман, возглавлявший сборную Колумбии по футболу на прошедшем чемпионате мира в России, является главным кандидатом на пост наставника национальной команды Аргентины после увольнения Хорхе Сампаоли.

Пекерман дважды выводил колумбийцев в плей-офф мировых первенств. В 2014 году "кофейщики" под его руководством добились наивысшего результата в своей истории – дошли до четвертьфинала турнира в Бразилии.

Федерация футбола Аргентины, по информации Чемпионат.com, готова предложить контракт аргентинскому тренеру. Правда, колумбийцы также заинтересованы в продолжении сотрудничества с Пекерманом.