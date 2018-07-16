Маурицио Сарри: "Челси" попытается сыграть в мой футбол

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри, недавно подписавший контракт с лондонским клубом, заявил, что в чемпионате Англии, где выступают пять-шесть очень сильных команд, тяжело добиться успеха. Однако он надеется, что игроки "синих" смогут принять философию его футбола.

"Я думаю, что "Челси" — хорошая команда. Проблема состоит в том, что в Англии есть пять или шесть очень хороших команд. Однако я думаю, что мы сможем попытаться сыграть в мой футбол", — цитирует Сарри "Спорт-экспресс".

Итальянский специалист до прихода в лондонский клуб три года возглавлял "Наполи". В "Челси" он пришел на место Антонио Конте, с которым "синие" расторгли контракт.