В Санкт-Петербурге тушат крупный природный пожар

В Курортном районе Санкт-Петербурга тушат природный пожар на площади 0,3 гектара – горит лесная подстилка. Для борьбы с возгоранием было принято решение использовать два вертолета — Ми-8 и Ка-32.

Рядом с очагом пожара находится музейный комплекс "Шалаш Ленина". К настоящему времени пожар локализован, угрозы музею нет, передает ТАСС.

По данным Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, с 16 июля в Северной столице установлен третий класс пожарной опасности. В течение дня температура воздуха поднималась до отметки 29 градусов выше нуля, порывы ветра достигали 9 метров в секунду, осадков не было. По данным синоптиков, в ближайшие дни осадков в городе также не ожидается.

Шалаш Ленина — музейный комплекс, созданный на месте, где в 1917 году Владимир Ленин и революционер Григорий Зиновьев скрывались от ареста по обвинению временного правительства в организации беспорядков в Петрограде. Музей основан в 1927 году, он входит в список культурного наследия федерального значения.