На Москву вновь надвигаются грозовые дожди

Главное управление МЧС России по Москве продлило до ночи на вторник, 17 июля, экстренное предупреждение об усилении в столице ветра и надвигающихся на мегаполис грозовых дождях.

Москвичам и гостям столицы рекомендовано по возможности переждать непогоду в капитальных строениях, а в случае нахождения на улицах стараться обходить рекламные щиты и неустойчивые строения, а также не укрываться от непогоды под деревьями, передает ТАСС.