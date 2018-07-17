В Бразилии 8 человек погибли в массовом ДТП

В результате крупной аварии в Бразилии, где столкнулись сразу 11 автомашин, погибли не менее восьми человек, еще 64 получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Трагический инцидент произошел на автотрассе в штате Минас-Жерайс, где столкнулись пять легковых машин, пять грузовиков и один автобус, передает РИА Новости. На месте ДТП возник пожар.

По поступающим данным, у одного из пострадавших обожжено до 90 процентов поверхности тела, четверо из погибших сгорели заживо в машинах. В настоящее время движение по автотрассе закрыто в обоих направлениях.