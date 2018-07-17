Неожиданные итоги встречи Путина и Трампа

Она состоялась. Не только как ответ на сомнения тех скептиков, которые до последнего не верили в возможность прямого диалога между Трампом и Путиным. Не только, как попытка Трампа проявить политическую самостоятельность после полутора лет в кресле президента.

Необходимость встречи вызрела и произошла бы не зависимо от ожиданий её результатов.

Тем более позитивно, что результатом встречи остались довольны обе стороны, а американский президент и вовсе, кажется, смог частично сбросить с себя груз волнений, который очевидно просматривался в первые минуты переговоров на глазах у прессы.

Дипломатические любезности, реверансы в сторону Финляндии, как принимающей стороны, заверения о необходимости продолжать поиски политических решений – всё это прозвучало и стало общим, хотя и очень позитивным фоном.

Но наиболее любопытные, а порой, и неожиданные откровения звучали уже в ответах на вопросы журналистов.

О доверии

Когда российский президент заявил, что никто не может быть уверен в том, что Трамп ему доверяет, зал замер, и даже фотографы не мгновение перестали щёлкать затворами. "С чего Вы взяли, что Президент Трамп мне доверяет, а я ему в полной степени доверяю? " – развил мысль Путин, чем не только окончательно шокировал прессу, но вызвал выражение крайнего любопытства в глазах Трампа, лицо которого и без того постоянно меняло своё выражение.

Российский президент пояснил свою мысль и отчасти снял возникшую напряжённость.

В отношениях между лидерами двух стран на нынешнем этапе отношений мыслить следует другими категориями. Им обоим приходится искать точки взаимных интересов и преодолевать разногласия в тех вопросах, где интересы расходятся, пояснил Владимир Путин

Всем стало ясно, что Путин как всегда требует от журналистов точности формулировок.

Про КГБ и компромат

В какой-то момент пресс-конференции стало ясно, что американские журналисты вновь оседлали любимую тему о связях Трампа с Россией и о вмешательстве России в выборы 2016 года. Формулировки вопросов за полтора года не изменились нисколько, как не появилось и никаких доказательств, способных подкрепить любопытство СМИ.

Однако американских журналистов не смущала навязчивость их идей, а президенту США пришлось вновь отбиваться. "Я не знал Президента, и не с кем было заключать сговор", — отвечал Трамп, апеллируя к судебным заседаниям в самих США. А в какой-то момент предложил послушать российского президента.

И тут Путин пришёл на помощь коллеге.

"Назовите мне хотя бы один факт, который говорит о каком‑то сговоре в ходе предвыборной кампании в Соединённых Штатах. Это полный бред. Мы не были знакомы", — также не в первый раз за последние полтора года ответил Путин журналистам.

А потом предложил им другую логическую цепочку. Путин напомнил прессе историю Уильяма Браудера, обвиняемого в незаконном получении в России дохода в полтора миллиарда долларов. Он вывел деньги в США и скрылся там сам. Часть этих средств в размере 400 миллионов долларов пошла на предвыборную кампанию Хиллари Клинтон.

У России есть основания полагать, что деньги выводили не без помощи спецслужб США, а потому, добавил российский президент, давайте правоохранители двух стран поплотнее займутся вопросами следствия.

Путин вообще несколько раз предложил в той или иной области межгосударственных отношений перейти в плоскость экспертных решений. Вот и сфере экономики и отношений двух стран российский президент предложил доверить поиск решения и выхода из санкционного противостояния тем, кто от этого напрямую страдает, а именно – крупному бизнесу.

Не зря боялись?

Предложение послушать бизнес при выстраивании экономической политики между Россией и США возможно стало ответом на волнения европейцев, которые боялись, что Трамп может кинуть их одних на антироссийском фронте санкций.

Европа и так не в восторге, что Вашингтон сначала вынудил её присоединиться к санкционному давлению на Россию, а затем той же дубинкой повышенных пошлин прошёл по партнёрам в ЕС.

На этом фоне у многих возникали сомнения, не хочет ли Трамп заключить сепаратное "перемирие" с Россией и таким образом окончательно оставить европейцев в дураках.

Заявления, звучавшие на пресс-конференции, прямого ответа на вопрос не дали, но общий тон двух президентов, явно настроенных на восстановление отношений между странами, заставил Брюссель задуматься о том, не стоит ли вернуться к проведению самостоятельной политики.

Чей газ?

Есть ли у Брюсселя ещё такая возможность – тоже большой вопрос. На минувшем саммите НАТО Трамп прямо дал понять, что зонтик американского НАТО (а то, что альянс это исключительно американский инструмент влияния Трамп тоже пояснил) требует от европейских государств не рассуждений о наполнении военного бюджета, а выполнения поставленных за океаном задач.

Из речи Трампа в Хельсинки ясно, что контроль над европейскими энергоресурсами – это следующая цель Вашингтона, к которой он будет двигаться, не смотря ни на какие препятствия.

"Мы продаём сжиженный газ, мы должны конкурировать с трубопроводом, и мы будем конкурировать успешно, хотя у них есть некоторое преимущество", — ответил Трамп на вопрос о том, как он собирается освободить Европейцев, оказавшихся по его же словам "заложниками" России и её газовых поставок.

Трамп сам пояснил, что под "некоторым преимуществом" понимает низкую стоимость российского газа и близость поставщика к потребителю, что обеспечивает надёжность поставок.

Что же касается методов конкуренции, то тут сама за себя говорит фраза Трампа о том, что он, "обсудил этот вопрос (реализация трубопроводного проекта "Северный поток – 2") с Ангелой Меркель в довольно-таки жёстких тонах".

Российский президент внёс дополнительную ясность в то, как шёл переговорный процесс в вопросе поставок газа в Европу.

Трамп, как заявил Путин, "высказывал озабоченности в связи с возможным исчезновением транзита через Украину".

Хочет ли президент США таким образом дать возможность заработать украинским властям на российских платежах за транзит, или хочет иметь административный контроль над поставками газа в Европу через подконтрольное Вашингтону украинское руководство – он так и не рассказал.