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Переговоры Путина и Трампа 1 час назад
Владимир Путин: попытки Запада изолировать Россию провалились
Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что усилия стран Запада по изоляции России провалились. Российский лидер отметил, что они по определению не должны были сработать, учитывая размеры страны, ее роль на мировой арене, ее экономику и вклад в мировой энергетический рынок.
"Говоря о тех вещах, которые нас объединяют и которые требуют наших совместных усилий, мы приходим к мысли о том, что такие попытки противостоять друг другу должны прекратиться, а вместо этого нам следует искать пути решения общих проблем и вызовов", — цитирует высказывание главы российского государства ТАСС.
Также Владимир Путин отметил, что Россия и США согласны с необходимостью нейтрализации угрозы терроризма и налаживания сотрудничества в этой сфере. Отвечая на вопрос о том, как изменились отношения двух стран после состоявшегося в Хельсинки саммита, он сказал, что лидеры двух государств должны быть благодарны своим помощникам, которые на протяжении последних месяцев работали друг с другом над наиболее острыми проблемами, включая противодействие терроризму. В ходе переговоров Дональд Трамп и Владимир Путин согласились с тем, что терроризм представляет собой более серьезную проблему, чем считалось сначала, и если террористы доберутся до оружия массового уничтожения, то последствия этого будут разрушительными. Российский лидер констатировал, что военные и спецслужбы России и США уже устанавливают взаимодействие в этой области, и это взаимодействие развивается.
В ходе интервью речь шла и о продлении срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Владимир Путин отметил, что Москва готова продлить его, но у нее есть вопросы насчет его имплементации Соединенными Штатами. "В 2021 году заканчивается срок действия нового ДСНВ, — напомнил российский лидер. — Я заверил президента США Дональда Трампа, что Россия готова продлить срок действия договора, но мы сначала должны обговорить детали. У нас есть ряд вопросов к нашим американским партнерам. Мы считаем, что они не полностью выполняют условия договора, но это предстоит решить экспертам", — пояснил президент России.
Шла в ходе интервью речи и об обвинениях России во вмешательстве в американские выборы. Владимир путин подчеркнул, что власти России удивлены тем, что спецпрокурор Роберт Мюллер не просил помощи Москвы в расследовании этих утверждений. По его словам, спецпрокурор обвинил российскую частную компанию, которая ведет не очень большой бизнес и занимается ресторанным обслуживанием, и теперь эта компания наняла американских юристов и отстаивает свою репутацию в американских судах, и американский суд пока ничего не обнаружил.
Отвечая на вопрос о 12-ти предполагаемых сотрудниках российской военной разведки, которым власти США предъявили заочные обвинения в рамках расследования обстоятельств вмешательства в ход выборов, Владимир Путин напомнил, что Россия имеет с США соглашение о юридической помощи по уголовным делам, и если бы в рамках этого соглашения Роберт Мюллер направил бы запрос, то российские следователи действовали бы в соответствии с этим соглашением, провели бы опрос любого лица, в отношении которого у американской стороны есть какие-либо подозрения.
Российский лидер подчеркнул, что отношения между США и Россией не должны быть заложником внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах. Он напомнил, что спецпрокурор Мюллер уже больше года ведет расследование утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на выборы, президент Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании, Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
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