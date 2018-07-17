Наводнение в Нигерии унесло жизни более 40 человек

На севере Нигерии в результате наводнения погибли не менее 44 человек, еще 20 числятся пропавшими без вести. Губернатор штата Кацина Амина Масари заявил, что уровень воды поднялся на 10 футов, и это настоящее стихийное бедствие.

В результате удара стихии разрушено 500 домов, тысячи людей остались без крова. Местные власти разместили пострадавших в здании школы. Агентство по оказанию чрезвычайной помощи предоставило пострадавшим 13 грузовиков с предметами первой необходимости, передает РИА Новости.