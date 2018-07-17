Крестным ходом до Ганиной ямы идут 100 тысяч человек

В ночь на вторник, 17 июля, в крестом ходе протяженностью 21 километр в память о 100-летии со дня гибели последнего российского императора Николая II и его семьи приняли участие около 100 тысяч человек.

Крестный ход движется от Храма-на-Крови в Екатеринбурге до урочища Ганина яма, где расположен монастырь святых Царственных страстотерпцев. До начала шествия в Екатеринбурге прошла литургия под открытым небом, а многотысячный крестный ход возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ровно 100 лет назад, в ночь на 17 июля 1918 года, в Екатеринбурге в подвале дома Ипатьевых были расстреляны большевиками последний российский император Николай II, его супруга Александра Федоровна, пятеро их детей и четверо слуг. Останки Николая II, его супруги и их дочерей Ольги, Татьяны и Анастасии были обнаружены в 1979 году в урочище Ганина яма в пригороде Екатеринбурга. В 2000 году Русская Православная Церковь причислила казненных членов царской семьи к лику святых как принявших мученическую кончину, напоминает ТАСС.

Проводивший в 1919-1922 годах расследование убийства колчаковский следователь Николай Соколов пришел к выводу о полном уничтожении всех тел казненных путем сожжения. В начале 1990-х годов группа поисковиков обнаружила под Екатеринбургом останки, которые, предположительно, могли принадлежать членам царской семьи. В 1998 году их захоронили в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в усыпальнице Романовых. Позже было обнаружено еще одно место предполагаемого захоронения членов царской семьи — Поросенков лог под Екатеринбургом. В сентябре 2015 года Следственный комитет возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых.