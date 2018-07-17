Гавайский вулкан Килауэа продолжает извергаться, принося опустошение жителям острова

Количество пострадавших при выбросе лавы из вулкана на Гавайях выросло до 23. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на власти. Ранее рассказывали, что травмы получили 13 человек.

Накануне утром вулканическая бомба размером с баскетбольный мяч попала в судно. На борту было 29 пассажиров и три члена экипажа. Лава пробила дыру в крыше. У одной из пострадавших перелом бедра, остальные госпитализированы с ожогами и царапинами.

Вулкан называется Килауэа, сообщает телеканал "Россия 24". Он считается одним из самых активных на Земле. Начиная с мая, Килауэа разрушил около 700 домов.