В обновленный топ-100 лучших вузов мира попали шесть российских университетов

Сразу шесть российских вузов вошли в сотню лучших в мире по версии Шанхайского предметного рейтинга Global Ranking of Academic Subjects (ARWU). Об этом рассказали российские информагентства со ссылкой на пресс-службу проекта "5-100".

Итак, в этой сотне — Высшая школа экономики, МИСиС, Новосибирский государственный университет, МГУ, СПбГУ и БелГУ. А в расширенный список рейтинга попали ещё 11 российских вузов. Всего в этом году ранжировались более 4000 университетов и по 54 специальностям, сообщает телеканал "Россия 24".