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17 июля 201805:33

Из Сирии в Новосибирск вернулись два военных вертолета Ми-8

Два вертолёта Ми-8 вернулись из Сирии на авиабазу в Новосибирской области. Экипажи успешно выполнили задачи по борьбе с террористами. Лётчики несколько месяцев следили за обстановкой в зонах деэскалации.

Вертолёты поднимались в воздух, как днём, так и ночью, отмечает телеканал "Россия 24". По итогам службы в Сирии военных представили к наградам. В Россию вертолёты вернулись на борту самолёта Ан-124 "Руслан".

"Данный тип техники зарекомендовал себя, как надежная авиационная техника, способная выполнять поставленные задачи в сложных климатических условиях, как в горной местности, так и при высоких температурах", — отметил Николай Тихомир, начальник инженерно-авиационной службы группировки Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике.

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