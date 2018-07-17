Дональд Трамп: вопрос нераспространения ядерного оружия – важнейший

Президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что обсуждение вопросов нераспространения ядерных вооружений между Соединенными Штатами и Россией только начинается, и этот вопрос он считает для себя важнейшим.

По словам американского лидера, эта проблема касается также договоров об ограничении наступательных вооружений и вопросов ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Дональд Трамп напомнил, что США и Россия обладают примерно 90 процентами всего мирового ядерного арсенала, передает "Интерфакс".

Также президент США высказал мнение, что до встречи в Хельсинки отношения между двумя странами находились в критическом состоянии, а развитию нормальных отношений препятствовала внутриполитическая ситуация в США. "Нас разделила постоянно ведущаяся охота на ведьм", — подчеркнул он, имея ввиду вменяемый его команде, якобы, имевший место сговор с Россией в ходе предвыборной кампании.

"После сегодняшней встречи, думаю, у нас с Россией все будет хорошо", — выразил свое мнение глава американской администрации.