На востоке Москвы вновь превышена ПДК сероводорода

В ночь на вторник, 17 июля, на востоке Москвы было зафиксировано превышение в 2,5 раза предельно допустимого содержания (ПДК) сероводорода в воздухе.

В районе Новокосино превышение ПДК сероводорода выше порога непрерывно фиксируются с 20:00 16 июля. По состоянию на 06:00 17 июля концентрация составляет 1,9 ПДК — в 1,9 раза выше нормы. При этом в 01:00 17 июля в районе Новокосино ПДК была превышена в 2,5 раза, передает ТАСС. Ранее "Мосэкомониторинг" уже сообщал о превышении допустимого уровня содержания сероводорода в воздухе на востоке Москвы: 1 июля станция "Новокосино" системы экомониторинга фиксировала 5,5 ПДК в этом районе.

Станция экомониторинга "Новокосино" контролирует зону влияния мусоросжигательного завода в Руднево и прудов "Мосводоканала".