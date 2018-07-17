Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Анжелику Лаврик

2 июля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Анжелики Лаврик из Оренбурга. После тяжелой черепно-мозговой травмы и удаления сломанной височно-теменной кости у Анжелики деформирован череп, ухудшилось зрение, она путается в датах. Чтобы спасти девочку образовавшийся дефект черепа необходимо срочно закрыть с помощью индивидуального дорогого имплантата. Мама девочки, которая одна воспитывает двух детей, не сумеет его оплатить.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (965 650 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 308 860 руб. 116 450 руб. собрали телезрители ГТРК "Оренбург". 201 000 руб. внесет компания "Металлоинвест". 339 340 руб. собрали читатели Русфонда. Деньги собраны. Родители Анжелики благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".