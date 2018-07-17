Санчес пропустит турне "МанЮнайтед" из-за отказа в американской визе

Чилийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес пропустит предсезонное турне своего клуба по Северной Америке. Власти США отказали футболисту в получении американской визы. Об этом сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на The Telegraph.

Предполагается, что основной причиной визового бана чилийца являются его финансовые задолженности перед налоговыми службами Испании, где ранее он выступал за "Барселону". Санчес задолжал испанским налоговикам сумму в размере одного миллиона евро, после чего был приговорен к тюремному сроку на 16 месяцев. Впрочем, он избежал тюремного заключения поскольку по законам Испании любой срок до двух лет считается в стране условным.

Несмотря на отказ в получении визы, адвокаты форварда продолжают добиваться разрешения на въезд в США.