На реке Лене в районе Иркутска катер столкнулся с буксиром и затонул

Катер столкнулся с буксиром, тянущим баржу, на реке Лене в Иркутской области. Инцидент произошел в 85 километрах от Усть-Кута.

Как сообщили в экстренных службах региона, два судна столкнулись почти лоб в лоб. После этого катер опрокинулся на бок и затонул. Погибших и пострадавших нет.

Следователи выехали к месту аварии, передает "Интерфакс".