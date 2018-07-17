17 июля 201809:21
Двое детей погибли при пожаре в Челябинской области
При пожаре в частном доме на станции Субутак Агаповского района Челябинской области погибли двое детей, передает "Интерфакс".
Как сообщили в пресс-центре областной противопожарной службы во вторник, трагедия произошла вечером в понедельник. Отец был на работе, а мать ушла по делам, оставив дома троих детей — девочку восьми лет, и двух мальчиков — пяти и трех лет.
Обнаружив возгорание, девочка позвала малышей покинуть дом, однако дети побоялись и спрятались в шкафу. Выбежав на улицу, она бросилась за помощью к соседям, однако они позвонили в пожарную охрану не сразу.
Когда на место прибыли пожарные, дом уже полыхал. Спасти детей не удалось.
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