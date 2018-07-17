Двое детей погибли при пожаре в Челябинской области

При пожаре в частном доме на станции Субутак Агаповского района Челябинской области погибли двое детей, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-центре областной противопожарной службы во вторник, трагедия произошла вечером в понедельник. Отец был на работе, а мать ушла по делам, оставив дома троих детей — девочку восьми лет, и двух мальчиков — пяти и трех лет.

Обнаружив возгорание, девочка позвала малышей покинуть дом, однако дети побоялись и спрятались в шкафу. Выбежав на улицу, она бросилась за помощью к соседям, однако они позвонили в пожарную охрану не сразу.

Когда на место прибыли пожарные, дом уже полыхал. Спасти детей не удалось.