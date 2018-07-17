Единая лига ВТБ пополнится российским или польским клубом

Баскетбольная Единая лига ВТБ в предстоящем сезоне расширится с 13 до 14 клубов. Сообщается, что на место в турнире претендуют два клуба: владивостокский "Спартак-Приморье" и польский "Зелена-Гура". Оба клуба выразили свое желание присоединиться к Лиге, однако организаторы турнира примут лишь одного участника.

Как сообщают "Известия", окончательное решение о принятии одного из претендентов во включении в состав лиги будет принято 20 июля на заседании совета. В свою очередь, оба клуба подтвердили свое желание присоединиться к Единой лиге со следующего сезона и заверили о том, что соответствуют всем необходимым требованиям соревнования.

Кроме того, помимо расширения лиги на заседании также будет обсуждаться формат определения чемпиона. Напомним, что на данный момент победитель определяется по системе "Финала четырех", однако представители практически всех грандов турнира выступил против такой системы и возвращения к более традиционному плей-офф.