В Кызыле 35 человек госпитализировали из-за отравления шаурмой

В Кызыле десятки жителей отравились шаурмой. Все пострадавшие покупали продукцию в одном киоске. Их доставили в инфекционную больницу.

Инцидент произошел 14 июля. В инфекционную больницу начали обращаться жители города с признаками инфекционного отравления. Все они отравились шаурмой из одного киоска в центре города. В настоящий момент известно о 53 пострадавших, 14 из них – дети. Всего госпитализировано 35 человек, сообщает "Вести Сибирь".

Следственный комитет Российской Федерации по Республике Тыва начал доследственную проверку. Однако пока следователей в инфекционное отделение для допроса пострадавших не пустили.

МВД возбудило уголовное дело. О состоянии здоровья госпитализированных, а также о тех, кто тоже отравился шаурмой, но за медпомощью не обращался, пока ничего не известно.