Хвост виляет собакой: на политику США влияла выпускница вуза из России

Новый шпионский скандал разгорается в США. В Вашингтоне задержали россиянку Марию Бутину. Обвинение называет ее агентом Москвы. Выпускница Вашингтонского университета якобы развернула целую операцию, чтобы оказывать влияние на политику США. Адвокат утверждает, что девушка невиновна.

Мария Бутина, 29 лет. Студенческая виза, окончен университет в Вашингтоне, девушка — магистр международных отношений. Но обвинители в США считают, что раскрыли российского агента: "Переданные в суд материалы описывают попытки российского официального лица и Бутиной действовать, как агент России на территории Соединенных Штатов, развивая отношения с американскими гражданами и получая доступ в организации, имеющие влияние на американскую политику с целью продвижения интересов РФ".

По рассказам адвоката, претензии к Бутиной появились несколько месяцев назад. Мария решила добровольно дать показания в комитете Сената по вопросам разведки, отвечая 8 часов. Но в апреле пришли с обыском агенты ФБР, они, судя по содержанию обвинений, изучали интернет-переписку, в конце прошлой недели девушку арестовали.

"Суть обвинений в обвинительном заключении раздута. Они представлены как некий сговор с целью нарушить закон о регистрации иностранных агентов, а в действительности описан "сговор" с целью устроить дружеский ужин в ресторане "Бистро Бис" с группой американцев и россиян, чтобы обсудить отношения двух стран — это вряд ли что-то шокирующее для российской студентки, изучающей международные отношения и живущей в Вашингтоне", — говорит адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл.

Посольство России в США — контактирует с американскими властями и пытается получить положенный консульский доступ для помощи россиянке.

Имя Марии Бутиной в российских СМИ упоминается в связи с темой самозащиты и легализации ношения оружия. Этой деятельностью Мария занималась, будучи помощницей сенатора, а далее заместителя председателя банка России Александра Торшина. Активистка создала общественную организацию "Право на оружие", выступала, вела канал на YouTube. По этой линии налаживала связи с Национальной стрелковой ассоциацией США, которая в Штатах является мощным лобби. То есть девушка деятельная, не раз появлялась на общественных и светских мероприятиях и в Америке. С точки же зрения заработка ранее она характеризовала себя как предпринимателя в сфере мебели и бытовой техники.

В пресс-релизе министерства юстиции по Бутиной фамилии Торшина нет, но указано, что высокопоставленное лицо, о котором идет речь, в 2018 году было включено в санкционный список США.

Американо-российский контекст непростой, тема вмешательства и агентов влияния расколола Штаты, в этом ключе могут разыграть и карту Бутиной. Впрочем, по нормам закона, подчеркнуто в пресс-релизе, действует презумпция невиновности.

Сейчас Мария Бутина под стражей до слушаний, они назначены на 18 июля и состоятся в суде округа Колумбия. Как указывает министерство юстиции, ей грозит до пяти лет тюрьмы. Но некоторые юристы полагают, что ее могут просто выслать из Соединенных Штатов – это был бы самый благоприятный исход дела.