На Краснодар и Ставрополье обрушились тропические ливни

Юг Европейской России продолжают заливать сильнейшие дожди. За сутки здесь местами выпало свыше месячной нормы осадков. Когда такое количество влаги обрушивается в течение считаных часов – это настоящие тропические ливни, сообщает "Россия 24".

Краснодар после сильных дождей ушел под воду. Затопило много улиц. На улице Московской, чтобы вызволить людей из маршрутки, которая застряла в глубокой луже, пришлось вызвать спасателей с лодкой. Последствия ливня в Краснодаре сейчас устраняют 10 вакуумных машин.

На Краснодар накануне вылилось 64 миллиметра осадков — это 113 процентов от месячной нормы. Еще больше досталось ставропольскому селу Арзгир – 65 миллиметров. Не отстало и Миллерово, что в Ростовской области – 60 миллиметров или 110 процентов всех июльских запасов влаги. Сильные дожди шли и в Центральном Черноземье. Здесь отличилась Белгородская область — порядка 50 миллиметров осадков.

Грозовые ливни не прекращались и ночью. По предварительным оценкам, в Валуйках Белгородской области выпало порядка 64 миллиметров — почти вся норма июля. В Курчатове Курской области — 36 мм. Продолжало заливать низовья Дона, а также черноморское побережье Кавказа.

На Ростов-на-Дону 17 июля может вылиться до 20 миллиметров осадков. В течение дня в городе около 27 тепла. 18 июля жители получат короткую передышку в дождях. Надо сказать, что неустойчивый характер погоды с локальными грозовыми дождями сохранится вплоть до конца недели. Но жара будет постепенно усиливаться, и к воскресенью ожидается уже плюс 33.

В Москве во вторник воздух прогреется до плюс 29, во второй половине дня местами пройдут ливневые дожди, и прогремят грозы. Неустойчивая погода ожидается ночью, но температура понизится лишь до 20 градусов. А с восходом солнца показания термометров вновь начнут расти.